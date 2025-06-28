هيئة الاستثمار: إطلاق حملة ترويجية تستهدف المستثمرين المصريين و العرب خلال أيام

قال اللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة بصدد إطلاق حملة ترويجية اعتبارا من يوليو المقبل بالتنسيق مع الجهات الإعلامية المحلية.

وأضاف نائب رئيس هيئة الاستثمار في تصريحات له، أن الحملة الترويجية تستهدف المستثمرين المصريين و العرب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح اللواء ياسر عباس، أن الهيئة تطلق حملات ترويج دولية في وسائل الإعلامية العالمية قبل المؤتمرات الكبري لضمان وصولها للمستثمرين الأجانب لعرض فرص الاستثمار المتاح في القطاعات المختلفة.

وأكد نائب رئيس الهيئة، أن وجود وزارة للاستثمار ساعد بشكل فعال في الترويج للاستثمار الخارجي حيث أصبح هناك ممثلي للهيئة الاستثمار داخل مكاتب التمثيل التجاري في السفارات المصرية.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وكان حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كشف في تصريحات صحفية سابقة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المستهدف أن يتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار بنهاية 2025.