العامة للاستثمار: نتبع سياسة الباب المفتوح أمام المستثمرين

قال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة الحالية تتبع سياسة الباب المفتوح أمام المستثمرين لحل جميع المشاكل التى تواجههم.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات له، أن هناك العديد من الجهات المعنية بمشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، مثل وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج ومركز تسوية منازعات الاستثمار التابعين للهيئة العامة للاستثمار وكذلك اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية.

تقنين المصروفات

وأوضح اللواء ياسر عباس، أن هناك منظومة جديدة جاري العمل عليها برئاسة وزير المالية لتقنين المصروفات التى يدفعها المستثمر فى مكان واحد ينوب عن المستثمر في دفع تلك الرسوم للجهات المعنية بالنشاط.

تابع"حصرنا جميع المصروفات التي يتكبدها المستثمرين، من رسوم وأعباء وإجراءات،

واستطعنا الوصول 71% من المصروفات والتى بلغت نحو 900 رسم".