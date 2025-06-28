مواعيد العمل في البنوك .. تفاصيل

يبدأ أكثر من 35 بنكا حكوميا وخاصا؛ عمله اعتبارا من صباح غد الأحد الموافق 29-6-2025؛ عمله بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري.

إجازة البنوك

قبل 3 أيام اعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في الجهاز المصرفي المصري؛ بمناسبة الاحتفال بذكري العام الهجري الجديد والذي بدأ صبيحة الخميس الماضي.

وبعد قرار البنك المركزي المصري؛ والذي تضمن حصول البنوك المصرية والعاملين فيها علي 3 أيام متصلة منها يومي السبت والجمعة بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة للجهاز المصرفي بخلاف يوم الخميس الماضي وهو إجازة رسمية بمناسبة احتفالات السنة الهجرية.

مواعيد عمل البنوك

بعد انتهاء الراحة الأسبوعية يبدأ الموظفون في البنوك العودة لمكاتبهم من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بواقع 8 ساعات مع امكانية زيادتها بحسب حاجة العمل .

وتستقبل فروع البنوك العملاء من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بواقع 7 ساعات ونصف يوميا.

وتظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية حيث تقدم مجموعة من الخدمات

خدمة الإنترنت البنكي للعميل عددا من الخدمات أبرزها:

الاطلاع على الحسابات، و إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير.

خدمات بنكية متطورة عبر الموبايل

تضمن معاملات مالية سهلة وسريعة، بخلاف أجهزة الصراف الألي ATM بحيث تساعد العميل في عمليات السحب والإيداع النقدي و الاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.