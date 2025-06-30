أسعار العملات العربية في مصر يوم الإثنين 30 يونيو 2025

تواصل أسعار العملات العربية، تراجعها في مصر، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الأثنين 30 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 161.82 جنيه.

سعر البيع: 162.75 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.18جنيه.

سعر البيع: 13.26 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 13.50 جنيه.

سعر البيع: 13.54 جنيه.

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 130.31 جنيه.

سعر البيع : 131.93 جنيه.

بلغ الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 12.59 جنيه.

سعر البيع: 13.65 جنيه.

ووصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 69.49 جنيه.

سعر البيع: 70.22 جنيه.

سجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 127.65 جنيه.

سعر البيع: 129.19 جنيه.

تحويلات المصريين بالخارج

وتسهم تحويلات المصريين في الخارج، في استقرار سوق العملات بمصر، وخاصة من الجاليات المصرية في الدولة العربية، والتي تمثل 70% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، وأكثر الدول العربية بها مصريين ، هي: السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، السودان.