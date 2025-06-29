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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع ملحوظ في سعر الدولار اليوم 29-6-2025

تراجع ملحوظ في سعر الدولار اليوم 29-6-2025
تراجع ملحوظ في سعر الدولار اليوم 29-6-2025
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 29 يونيو 2025 تراجعًا جديدًا أمام الجنيه في ختام التعاملات داخل البنوك العاملة في مصر، وسط حالة من الترقب في سوق الصرف. 

جاء هذا التراجع بقيم تراوحت ما بين 15 إلى 30 قرشًا مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وتحديدًا الأربعاء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، ليسجل تراجعًا بقيمة 21 قرشًا عن آخر تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بنك مصر، جاء سعر الدولار عند 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، مع تراجع قيمته بواقع 23 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 21 قرشًا مقارنة بتعاملات الأربعاء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، بتراجع قدره 23 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

شهد سعر الدولار اليوم في بنك البركة انخفاضًا، حيث بلغ 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، بقيمة تراجع وصلت إلى 25 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، هبط سعر الدولار إلى 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، بتراجع قدره 30 قرشًا، وهو التراجع الأكبر بين البنوك المدرجة.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 22 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع، متراجعًا بمقدار 22 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان، استقر سعر الدولار عند 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، بتراجع قدره 16 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار عند 49.88 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء و15 قرشًا للبيع.

أسباب انخفاض سعر الدولار اليوم

يأتي انخفاض سعر الدولار اليوم في ظل تقلبات سوق الصرف، المتأثرة بعدد من العوامل الجوهرية أبرزها العرض والطلب، إلى جانب حجم التدفقات النقدية الواردة من التحويلات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية.

توقعات سعر الدولار

يرتبط مستقبل سعر الدولار في مصر بعدة مؤشرات اقتصادية، أهمها حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وتوازن الميزان التجاري، فضلاً عن حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى السوق، وكذلك السياسات النقدية المتبعة. 

ويتوقف استمرار انخفاض سعر الدولار على مدى استدامة هذه العوامل الإيجابية، إلى جانب استقرار البيئة السياسية والاقتصادية في البلاد.

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