5 خطوات سهلة لـ زيادة الرزق والتوفيق في حياتك.. لا تفوّتها

5 خطوات سهلة لـ زيادة الرزق والتوفيق في حياتك .. يبحث كثيرون عن أسباب التوفيق في الحياة والرزق، فقد يعاني البعض من مشكلة عدم التوفيق في حياته ولا يعرف كيف يعالجها، لذا نعرض لكم في السطور التالية أسهل 5 خطوات تجلب لك الرزق.

ما هي أسباب التوفيق في الحياة؟

وفي السياق، كشف الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، عن 5 أسرار عن التوفيق في الحياة مؤكدا أنها تكون نتيجة ثمرة الرضا بقسمة الله، وإتقان ما أقامك الله فيه، وحسن معاملة الخلق.

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خطوات التوفيق تتمثل في:

أن ترى النعم التي بين يديك لا أن تنظر لما في أيدي غيرك الرضا بقسمة الله وقبول الواقع الابتعاد عن المقارنات والحسد إتقان العمل أو الدور الذي أقامك الله فيه سواء مهنة أو عبادة أو دور في الأسرة الاجتهاد مع حسن الظن بالله مصاحبة الناجحين والمتقنين لأن النجاح مُعدٍ كما أن الفشل مُعدٍ

أدعية مستجابة لجلب الرزق

من الأدعية المستجابة لجلب الرزق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والشكر الدائم على النعمة وكثرة الاستغفار ومن أدعية جلب الرزق قول: اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك.

اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا.

دعاء الرزق مكتوب

كل دعاء يقوله المؤمن له أثره العميق في حياته خاصة أن الدعاء أحد أبرز أسباب زيادة الرزق، لذا نعرض في السطور التالية دعاء الرزق مكتوب بأكثر من صيغة: