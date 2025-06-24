دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1447.. يصلح حاله ويوسع رزقه

دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1447 ..استهلال السنة الهجرية الجديدة 1447 سواء بالصلاة أو بالدعاء من الأمور العظيمة التى قد يفعلها الإنسان فى بداية عام هجري جديد، وخاصةً لكل الاحباب والمخطوبين والازواج فأجمل ما يقدمه الإنسان لغيره هو الدعاء له بصلاح الحال والتوفيق فمن شان السنة الهجرية تغيير حياة الإنسان إلى الأفضل، فباللجوء إلى الله عز وجل بـ دعاء السنة الهجرية 1447 يجني الشخص السعادة في الدنيا قبل الآخرة.

دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1447

1) ربي أحفظ لي حبيبي فإني أخشى عليه من ضرر يمسه فيمسني أضعافه اللهم أني أستودعتك إياه في كل حين ف احفظه لي يالله كل سنة وانت طيب ياغالي.

2) يارب في كل سنة احفظ لي حبيبي وأمان قلبي اللهم ياخير الحافظين احفظ لي هذه النعمة واطل في عمره وكل سنة وانت حبيبي.

3) اللهم مع بداية السنة الهجري الجديدة احفظ لي “الاسم” حبيبي قوتي سندي أميري قرة عيني أملي حياتي وكل شي حلو ف حياتي يارب وكل سنة وانت بخير حبيبي.

4) في بداية السنة الجديدة اللهم احفظ لي من هو بعيد عن عيني، اللهم اني أستودعتك حبيبي وكل عام وانت طيب.

5) هو حبيبي ومأمني وراحتي اللهم احفظة لي على مر السنين.

6) اللهم إن حبيبي هو عيني التي أرى بها الحياة، والصدر الذي أسند رأسي عليه، وصديقي ومأمني وراحتي، اللهم احفظ لي حبيبي في كل سنة جديدة وأطل بعمره واسعده ضعف مايسعدني كل عام وانت بخير.

7) في نهاية العام وبداية العام الجديد اللهم إني احببته أكثر من حبي لنفسي اللهم لاقوة لي بضرر يمسه ولا حزن يسكن عينه اللهم إني استودعتك إياه من كل اذى حبيبي كل عام وانت بخير.

دعاء السنة الهجرية الجديدة للحبيب

8- يارب إن لي قلبا أحبه أخاف عليه من أدنى وجع ومن أقل فكرة سيئة قد تمر على باله وتترك ضررا احفظه بعينك التي لا تنام اللهم في هذا العام الجديد احفظ حبيبي وعائلتي يارب جعلتهم في ودائعك.

9) يارب إني أستودعتك قلبا لا أقوى العيش دونه اللهم في بداية السنة الجديدة احفظ لي حبيبي.

10) اللهم اكتب لي السنه الجديده خيرا لي و حقق لي كل احلامي اللهم كافيني شر خلقك اللهم احفظ لي حبيبي اللهم وفقنا و بارك لنا انت اغلى شي.

11) اللهم اجعل السنة الجديدة فاتحة خير و نجاح لحبيبي “الاسم” و حقق له كل امانيه وكل عام وانت اسعد واحد في الدنيا.

12) اللهم بشرني في اخر دقائق هذا العام بگل م اتمناه واجعل السنة الجديده فاتحة خير علي وعلى حبيبي و من احب قلبي.

13) بدات السنة الجديدة وغابو الاحبه اللهم اني استودعك حبيبي ونبض قلبي كل عام وانت بخير.

14) اللهم اجعله عام خير وبركة ويسر لنا أمورنا فيه انا وحبيبي اللهم امين.

15) اللهم أحفظ لي حبيبي بقدر حبي له.

16) اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي حبيبي و سندي وتمده بالصحة والعافية يا رب.

17) ربي إن لي مسافر احبه بقدر هذا الكون واكثر اسألك يا الله في هذة السنة الجديدة ان تحفظه من كل شر ومن كل أذى اللهم اني استودعتك حبيبي فأحفظه لي بعينك التي لا تنام.

18) يارب في بداية العام الجديد بعزتك وقدرتك لا بقدرة الاطباء يارب وهو عليك هين اسألك انك تشفي حبيبي وتعافيه من كل داء ووجع وهم اللهم اخرجنا من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ندفع مالا نطيق.

19) اللهم أشفي من أهلكه المرض اللهم في بداية العام أجعل كل ما مر به تكفير اللهم أحفظ لي و حبيبي.

20) اللهم في بداية العام احفظ ذلك القلب البعيد القريب فليس كل بعد يحمل ف طياته الجفاء فهناك بعد يحمل ف طياته الاشتياق واللهفة.