قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنرال إسرائيلي يعترف: إيران هي من حددت موعد وقف إطلاق النار
التضامن: عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة.. غدًا
مصر ترحب بإعلان الرئيس الامريكى بوقف اطلاق النار بين إيــران وإسرائيل
دعم منظومة الري بالجيزة وتوفير المياه للمنطقة الصناعية بأبو رواش
عفت السادات: سياسة مصر الخارجية تتحرك بعقل الدولة وقلب الأمة
يصل لـ16 ألف جنيه .. زيادة مرتبات الموظفين قريباً
وزير الإسكان: محفزات لدعم تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات
الأهلي خارج المنافسة.. 11 فريقاً يودعون كأس العالم للأندية دفعة واحدة
وزير البترول يتفقد أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" بميناء الإسكندرية
مصر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
عبد الغفار: مستقبل الصحة في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة
وفاة والد تامر عبد المنعم وصلاه الجنازة من مسجد عمر مكرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1447.. يصلح حاله ويوسع رزقه

دعاء السنة الهجرية الجديدة
دعاء السنة الهجرية الجديدة
إيمان طلعت

دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1447 ..استهلال السنة الهجرية الجديدة 1447 سواء بالصلاة أو بالدعاء من الأمور العظيمة التى قد يفعلها الإنسان فى بداية عام هجري جديد، وخاصةً لكل الاحباب والمخطوبين والازواج فأجمل ما يقدمه الإنسان لغيره هو الدعاء له بصلاح الحال والتوفيق فمن شان السنة الهجرية تغيير حياة الإنسان إلى الأفضل، فباللجوء إلى الله عز وجل بـ دعاء السنة الهجرية 1447 يجني الشخص السعادة في الدنيا قبل الآخرة.

دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1447 

1) ربي أحفظ لي حبيبي فإني أخشى عليه من ضرر يمسه فيمسني أضعافه اللهم أني أستودعتك إياه في كل حين ف احفظه لي يالله كل سنة وانت طيب ياغالي.

2) يارب في كل سنة احفظ لي حبيبي وأمان قلبي اللهم ياخير الحافظين احفظ لي هذه النعمة واطل في عمره وكل سنة وانت حبيبي.

3) اللهم مع بداية السنة الهجري الجديدة احفظ لي “الاسم” حبيبي قوتي سندي أميري قرة عيني أملي حياتي وكل شي حلو ف حياتي يارب وكل سنة وانت بخير حبيبي.

4) في بداية السنة الجديدة اللهم احفظ لي من هو بعيد عن عيني، اللهم اني أستودعتك حبيبي وكل عام وانت طيب.

5) هو حبيبي ومأمني وراحتي اللهم احفظة لي على مر السنين.

6) اللهم إن حبيبي هو عيني التي أرى بها الحياة، والصدر الذي أسند رأسي عليه، وصديقي ومأمني وراحتي، اللهم احفظ لي حبيبي في كل سنة جديدة وأطل بعمره واسعده ضعف مايسعدني كل عام وانت بخير.

7) في نهاية العام وبداية العام الجديد اللهم إني احببته أكثر من حبي لنفسي اللهم لاقوة لي بضرر يمسه ولا حزن يسكن عينه اللهم إني استودعتك إياه من كل اذى حبيبي كل عام وانت بخير.

دعاء السنة الهجرية الجديدة للحبيب

8- يارب إن لي قلبا أحبه أخاف عليه من أدنى وجع ومن أقل فكرة سيئة قد تمر على باله وتترك ضررا احفظه بعينك التي لا تنام اللهم في هذا العام الجديد احفظ حبيبي وعائلتي يارب جعلتهم في ودائعك.

9) يارب إني أستودعتك قلبا لا أقوى العيش دونه اللهم في بداية السنة الجديدة احفظ لي حبيبي.

10) اللهم اكتب لي السنه الجديده خيرا لي و حقق لي كل احلامي اللهم كافيني شر خلقك اللهم احفظ لي حبيبي اللهم وفقنا و بارك لنا انت اغلى شي.

11) اللهم اجعل السنة الجديدة فاتحة خير و نجاح لحبيبي “الاسم” و حقق له كل امانيه وكل عام وانت اسعد واحد في الدنيا.

12) اللهم بشرني في اخر دقائق هذا العام بگل م اتمناه واجعل السنة الجديده فاتحة خير علي وعلى حبيبي و من احب قلبي.

13) بدات السنة الجديدة وغابو الاحبه اللهم اني استودعك حبيبي ونبض قلبي كل عام وانت بخير.

14) اللهم اجعله عام خير وبركة ويسر لنا أمورنا فيه انا وحبيبي اللهم امين.

15) اللهم أحفظ لي حبيبي بقدر حبي له.

16) اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي حبيبي و سندي وتمده بالصحة والعافية يا رب.

17) ربي إن لي مسافر احبه بقدر هذا الكون واكثر اسألك يا الله في هذة السنة الجديدة ان تحفظه من كل شر ومن كل أذى اللهم اني استودعتك حبيبي فأحفظه لي بعينك التي لا تنام.

18) يارب في بداية العام الجديد بعزتك وقدرتك لا بقدرة الاطباء يارب وهو عليك هين اسألك انك تشفي حبيبي وتعافيه من كل داء ووجع وهم اللهم اخرجنا من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ندفع مالا نطيق.

19) اللهم أشفي من أهلكه المرض اللهم في بداية العام أجعل كل ما مر به تكفير اللهم أحفظ لي و حبيبي.

20) اللهم في بداية العام احفظ ذلك القلب البعيد القريب فليس كل بعد يحمل ف طياته الجفاء فهناك بعد يحمل ف طياته الاشتياق واللهفة. 

دعاء السنة الهجرية الجديدة للحبيب دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1447 دعاء السنة الهجرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

مصر وقطر

ردا على ضربة إيران في قطر.. 5 رسائل مصرية هامة

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

استهداف ايران لقاعدة العديد في قطر

ليس مجاملة دبلوماسية.. سر تحذير إيران لـ قطر قبل استهداف قاعدة العديد | تقرير

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في مصر.. ارتفاع ملحوظ وعيار 21 يقترب من 4850 جنيها

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: ابدأ بنفسك دعوة للإصلاح في زمن الغربة على نهج رسول الله ﷺ

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يثمّن دعوة إسبانيا لتعليق الشراكة مع الكيان الصهيوني وحظر تصدير الأسلحة إليه

الدعاء

دعاء واحد يجمع لك خيري الدنيا والآخرة في العام الهجري الجديد 1447

بالصور

في أحدث ظهور.. إلهام شاهين تخطف الأنظار بالأحمر الناري

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل

بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بخضوعها لعمليات تجميل
بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بخضوعها لعمليات تجميل
بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بخضوعها لعمليات تجميل

طريقة عمل تارت الفواكه..حلوى صيفية لذيذة ومنعشة

طريقة عمل تارت الفواكه
طريقة عمل تارت الفواكه
طريقة عمل تارت الفواكه

إطلالة صيفية أنيقة.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان كب مشجر

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد