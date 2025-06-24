دعاء هلال شهر محرم.. بهذه الكلمات نستقبل العام الهجري الجديد

يتصدر دعاء أول شهر محرم ، محركات البحث مع اقتراب بداية العام الهجري الجديد ، وذلك تزامنا مع اقتراب حلول السنة الهجرية الجديدة، حيث يفصلنا فقط أيام قليلة عن أول أيام شهر محرم، والذي يوافق هذا العام يوم الخميس المقبل، 26 يونيو.

ويعد شهر محرم ، من أعظم الشهور عند الله، فهو من الأشهر الحرم، ويكفيه شرفا أنه شهد الهجرة النبوية الشريفة، حين انتقل النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة المنورة، ليقيم بها دولة الإسلام، وينطلق منها لنشر رسالة التوحيد في كل مكان.

ويستقبل المسلمون هذا الشهر الفضيل بالتعبد والتضرع إلى الله عز وجل، إذ يرونه فرصة لتجديد العهد مع الله، والبدء بسنة روحية جديدة ملؤها الطاعة والرجاء.

ويعد الدعاء من أعظم القربات التي يتوسل بها العبد إلى ربه في مثل هذه الأيام المباركة، فهو طريق الصالحين وسلاح المؤمنين، وخير ما يستفتح به عام هجري جديد.

كما يستحب اغتنام أول أيام محرم بالصيام، لما ثبت في السنة النبوية من فضل هذا اليوم، حيث يعد أفضل الصيام بعد رمضان، وهو يوم يكفر ذنوب سنة ماضية، ويقرب العبد إلى رحمة ربه.



دعاء أول شهر محرم

اللهم يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-

- بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك أن تصل وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في ابتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فأسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام بما لك علي من طاعتك وألزمني الإخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك

- اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها وأمانها وسلامتها وأعوذ بك من شرورها وصدورها وعسرها وخوفها وهلكتها وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك

- اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

-اللهم إنك هذا العام جديد قد أقبل، وسنة جديدة قد أقبلت، نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة من الشيطان الرجيم.



-اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، ومطلعا على عوراتنا، من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما حلت بينه وبين مغفرتك، إنك قادر على ذلك، وأنت الفعال لما تريد، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

من المجربات الصحيحة كما ذكر العلماء أن من كتب البسملة في أول شهر المحرم مائة وثلاث عشرة مرة لم ينل حاملها مكروه فيه ولا في أهل بيته مدة عمره.

ومن كتب "الرحمن" خمسين مرة ودخل بها على سلطان جائر أو حاكم ظالم أمن من شره. والله أعلم بأسراره.

من قرأ آية الكرسي في أول يوم من المحرم ثلاثمائة وستين مرة يبسمل في أول كل مرة، وعند الفراغ من جميع ذلك يقول : ( اللهم يا محول الأحوال، حول حالي إلى أحسن الأحوال، بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). فإنه يوقى ما يكرهه في جميع العام.

ما هو دعاء محرم ؟

ما هو دعاء محرم ، شهر محرم وهو أول شهور السنة الهجرية وهو واحدا من الأشهر الحرم الأربعة وهو من أفضل الشهور وهو الشهر الذي يلي شهر ذو الحجة الذي يؤدي فيه المسلمون فريضة الحج وبما أنه من الأشهر الحرم فتعظم فيه أجور الأعمال الصالحة كما أن الأجر مضاعف فيه وتعظم فيه الحرمات لذلك يستقبلة المسلمون بالدعآء، والدعاء من الطاعات والأفعال المستحبة التي تقرب المؤمن لربه عز وجل وهو صلة يتصل بيها العباد بربهم تبارك وتعالي.

ما هو دعاء محرم ، اول محرم وهو أول أشهر السنة الهجرية التي تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة وقد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم ان اول ليلة من محرم من الليالي الشريفة والتي يستحب فيها كثرة التعبد والدعاء لله عز وجل لما فيها من فضل وثواب كبير وقد ورد حديث صحيح عن النبي صلي الله علية وسلم قال (إن في محرم ليلة شريفة، وهي أول ليلة، من صلي فيها مائة ركعة: يقرأ في كل ركعة الحمد ، و( قل هو الله أحد ) ويسلم في أخر كل تشهد ، وصام صبيحة اليوم ، وهو أول يوم من محرم كان ممن يدوم عليه الخير سنته، وإن مات قبل ذلك صار إلي الجنة إن شاء لله تعالى.



وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي أول يوم من محرم ركعتين فإذا فرغ رفع يديه ودعا بهذا الدعاء ثلاث مرات

- حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ، آمنا به ، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

دعاء السنة الهجرية

-اللهم ارزقني الرضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا

- -اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين

-اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت-

-اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد على الإسلام

اللهم لك الحمد على أن هديتنا-اللهم أني أسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء أن لا تبق لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني بحفظك الجميل

- اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.