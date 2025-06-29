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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالفيديو.. هيفاء وهبي وبوسي تواصلان تصدر التريند بأغنية فيلم "أحمد وأحمد"

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
تقى الجيزاوي

تواصل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والمطربة الشعبية بوسي تصدر تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى عقب إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد التي تجمعهما كثنائي "ديو" وصف بالأكثر انسجاما وتكاملا لصيف 2025 .


اغنية فيلم "أحمد وأحمد " كلمات منة عدلي القيعي ، لحن وتوزيع أحمد طارق يحيى وإنتاج حمدي بدر كرافت ميديا.


على الجانب الآخر، ظهر في البرومو الدعائي لـ الأغنية الفنان أحمد السقا، وجيهان الشماشرجي، وتقول كلمات الأغنية: "يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كده ليه ياولاد الإيه".

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، أحمد فهمي، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرين من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.


وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى قد شاركت مؤخرا ، عبر حسابها الرسمي في إنستجرام، مقطع فيديو من تكريمها في حفل توزيع جوائز "داف باما" الموسيقية للعام 2025، بمدينة أوبرهاوزن غربي ألمانيا.

وكرمّت النجمة اللبنانية بجائزتي "أيقونة الشرق الأوسط"،  و"الفنّان المتميز"، وكتبت تعليقًا على الفيديو "شكرًا جزيلاً لكم.. أحبائى هذا التوأم لكم"، في إشارة للجائزتين.

المعروف أن "داف باما": "حفل توزيع جوائز متعدد الثقافات مُخصص للاحتفاء بثراء وتنوع الموسيقى العالميةوربط الثقافات الموسيقية من مختلف المناطق، وجمع الفنانين معًا، وتكريم إنجازاتهم وتأثيرهم في صناعة الموسيقى".

ومن المقرر ان تفاجئ هيفاء وهبى جمهورها بتصوير اغاني اول ميجا البوم لها خلال الأيام القليلة القادمة حيث تواصل جلسات العمل المكثفة لخروج ال 20 اغنية التي يضمها الميجا ألبوم .

هيفاء وهبى بوسي فيلم أحمد وأحمد

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