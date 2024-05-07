انقطاع المياه عن عدة مناطق غرب مدينة الخارجة بالوادى الجديد

تسبب عطل في خط مياه رئيسي غرب مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في توقف ضخ مياه الشرب لعدد من الاحياء منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد انه تقرر إيقاف محطتين لمياه الشرب بمنطقتي الامل والزهور؛ نظرا لوقوع عطل بخط مياه رئيسي الأمر الذي سيتسبب في انقطاع المياه عن عدد كبير من المنازل، لافتا إلى أنه سيتم قطع المياه من التاسعة صباحا حتي الثانية بعد ظهر اليوم .



وأضاف المتولى أنه تم الدفع بفرق الصيانة الي موقع الخط الرئيسي، وتم وضع خطه لإصلاحه في اسرع وقت لضمان وصول المياه لمنازل المواطنين لافتا انه سيتم توفير مياه للمواطنين في حاله حدوث أي اعطال اخري او زيادة عدد ساعات الإصلاح.