إجراء اختبارات وظائف عمال بالأجر اليومى بمجلس مدينة الفرافرة اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء اختبارات القبول لتشغيل عمال بنظام الأجر اليومى اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة الرئيسية بمقر الوحدة المحلية بمدينة الفرافرة.

وذلك لإجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية، حيث تشمل الاختبارات اختبارا نظريا واختبار على إجادة الحاسب الآلى ومقابلة شخصية.

وشددت الوحدة المحلية على جميع المتقدمين الحضور في الموعد المحدد ببطاقة الرقم القومي وعدم التخلف.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، أعلنت فتح فتح باب التقديم لوظائف خالية فى 6 تخصصات نوعية وفنية وذلك بنظام الأجر اليومى وذلك فى تخصصات مهندس مدنى ومهندس ميكانيكا ومهندس زراعى ومحاسب وباحث قانوني وأخصائي حاسب آلي، حيث يتم تقديم الأوراق باسم رئيس مركز الفرافرة بمقر المركز التكنولوجي بديوان الوحدة المحلية وذلك حتى يوم 4 أبريل الماضي.

وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم للوظيفة من الحاصلين على الثانوية العامة بالفرافرة أو مقيم بها منذ عام على الأقل ويكون حاصلا على مؤهل يناسب الوظيفة المتقدم لها وأن لا يزيد السن عن 40 عاما، ويجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية التى سيتم تحديدها لاحقا.

ويشترط فى التقديم أن يتم إرفاق صور ضوئية من شهادة الميلاد والرقم القومي والمؤهل الدراسي وصحيفة حالة جنائية وتحليل مخدرات وتكون الاولوية بالنسبة للحاصل على المؤهل الأعلى فالاقل من حيث الدرجة والتقدير.