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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أمين مخازن وحدة صحية في الوادي الجديد للتحقيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قرر الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إحالة أمين مخازن وحدة عدن الصحية إلى الشئون القانونية للتحقيق للتقصير فى أداء واجبه الوظيفى وذلك خلال تفقده العمل بالمنشآت الطبية بمركز باريس ووحدات الرعاية الأساسية بقري جدة، عدن، بغداد.

وأكد هارون أن هناك لجان من مديرية الصحة لمتابعة كافة المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرا إلي أن هذه اللجان تقوم بحملات مفاجئة على المنشأت الطبية لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، لافتا أن هناك تعليمات مشددة باحالة المقصرين للتحقيق وتوقيع جزاءات عليهم.

تحرير 15 محضرا خلال حملات على المنشآت الغذائية في الوادي الجديد

على جانب آخر شنت وحدة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة بالمرور على 15 من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى جميع الأماكن التى يتم تداول جميع أنواع الأسماك بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى، وذلك بمناسبة احتفالات أعياد الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

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تحرير 15 محضرا خلال حملات على المنشآت الغذائية في الوادي الجديد

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