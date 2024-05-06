تحرير 15 محضرا خلال حملات على المنشآت الغذائية في الوادي الجديد

شنت وحدة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة بالمرور على 15 من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى جميع الأماكن التى يتم تداول جميع أنواع الأسماك بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى، وذلك بمناسبة احتفالات أعياد الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم تحرير 15 محضرا وسحب 5 عينات لإرسالها للمعامل للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وكذا التنبيه على الإلتزام بكافة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، استمرار تكثيف المرور على المنشآت الغذائية لضمان سلامتها تحت إشراف إدارة الوقائى بالمديرية الدكتورة زينب محيى الدين والدكتورة علا عز الدين فؤاد.