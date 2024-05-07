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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني بمدارس القاهرة لاستقبال الطلاب غداً

تجهيز لجان امتحانات
تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني 2024

تستعد مدارس محافظة القاهرة لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 غدا الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ، استعدادات مدارس إدارة القاهرة الجديدة لاستقبال الطلاب غدا الأربعاء  وبدء امتحانات الترم الثاني 2024  حسب الجداول المعلنة من قبل الإدارة التعليمية. 
 

وأعلنت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية انه تم الانتهاء من تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024 وإعلان الجداول لطلاب جميع الصفوف الدراسية.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بالقاهرة

  • الرابع والخامس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
  • السادس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
  • الأول الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • الثاني الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • النقل الإعدادي المهني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • النقل بالتعليم الفني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024
  • النقل بالتعليم الثانوي العام : من الأحد 12 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024
  • الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024
  • الإعدادية المهنية : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  على إعلان جداول الامتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة وواضحة .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : إن امتحانات الترم الثاني 2024 ليست موحدة على مستوى الإدارة التعليمية.

وشدد أيمن موسى على مراعاة التصحيح بدقة والرصد أولاً بأول فى الشيت سواء كانت درجات أو تقديرات .

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على حظر دخول التليفونات المحمولة داخل اللجان مع الطلبة والملاحظين وعدم إثارة المشاكل ومنع الغش وإحكام السيطرة على اللجان .

تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024
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