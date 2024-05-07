شاهد.. تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني بمدارس القاهرة لاستقبال الطلاب غداً

تستعد مدارس محافظة القاهرة لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 غدا الأربعاء الموافق 8 مايو 2024

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ، استعدادات مدارس إدارة القاهرة الجديدة لاستقبال الطلاب غدا الأربعاء وبدء امتحانات الترم الثاني 2024 حسب الجداول المعلنة من قبل الإدارة التعليمية.



وأعلنت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية انه تم الانتهاء من تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024 وإعلان الجداول لطلاب جميع الصفوف الدراسية.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بالقاهرة

الرابع والخامس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024

السادس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024

الأول الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

الثاني الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

النقل الإعدادي المهني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

النقل بالتعليم الفني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024

النقل بالتعليم الثانوي العام : من الأحد 12 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024

الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

الإعدادية المهنية : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على إعلان جداول الامتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة وواضحة .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : إن امتحانات الترم الثاني 2024 ليست موحدة على مستوى الإدارة التعليمية.

وشدد أيمن موسى على مراعاة التصحيح بدقة والرصد أولاً بأول فى الشيت سواء كانت درجات أو تقديرات .

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على حظر دخول التليفونات المحمولة داخل اللجان مع الطلبة والملاحظين وعدم إثارة المشاكل ومنع الغش وإحكام السيطرة على اللجان .

تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024

تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024

تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024

تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024

تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024

تجهيز كافة لجان امتحانات الترم الثاني 2024