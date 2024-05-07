انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين | 7 شروط للمشاركة والجوائز كبيرة

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤ المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي بكافة مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)

رابط المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التسجيل في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين سيبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 7/5/2024 حتى يوم الأحد الموافق 2/6/2024، وذلك من خلال الضغط هنا



ويقوم بتنفيذ المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي ، الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، في ظل التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لتنمية مهارات الطلاب العلمية والارتقاء بمهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم.

شروط المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين

أن يكون الطالب مقيد في إحدى المدارس المصرية (الصف الأول الغعدادي إلى الثاني الثانوي)

أن يتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف

أن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة

عمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة

يشترك الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته

في حالة مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في إحدى المحافظات مرة واحدة فقط

يتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة

مجالات المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين

الطاقة : وتشمل الطاقة الفيزيائية والطاقة الكيميائية

البيئة : وتشمل الهندسة البيئية ، والبيئة وعلوم الأرض

الروبوتات والآلات الذكية

الأنظمة البرمجية: وتشمل هندسة البرمجيات ، والانظمة المدمجة

الذكاء الاصطناعي

الدعم المادي لكل فريق في المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يوجد دعم مادي لكل فريق مؤهل لمرحلة الإرشاد والتوجيه ( مرحلة التصفيات قبل الأخيرة)

معايير التقييم النهائية في المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين



تطبق هذه المعايير على النسخة المطورة من الفكرة في المرحلة النهائية للمسابقة وليس في مرحلة تقديم الأفكار :

ملاءمة عنوان الابتكار وارتباطه بالفكرة

وضوح المشكلة الأساسية التي يعالجها الابتكار

الابداع والتميز في عرض الفكرة وقابليتها للتطوير

وضوح خطوات تنفيذ فكرة الابتكار

جودة الفكرة المقترحة

تميز الابتكار عن الابتكارات الموجودة حاليا

تحديد الصعوبات والتحديات خلال فترة تنفيذ الابتكار

وضوح قابلية تطبيق الابتكار على أرض الواقع

ملاءمة الحلول المقترحة لحل تلك الصعوبات والتحديات

مدى وضوح الصور او الرسومات الواردة في الابتكار وضوح وصفها

وضوح الجهة المستفيدة من الابتكار

مدى وضوح النموذج الأولى للابتكار

عرض المسابقات التي شارك بها الفريق بابتكاره سابقا سواء دوليا أو محليا

عرض المراكز التي حصل عليها الفريق اثناء مشاركته في المسابقات الدولية او المحلية

-وضوح خطة الاستدامة لفكرة المشروع

جوائز المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين

إجمالي قيمة جوائز المسابقة تصل الى 500 ألف جنيه موزعة على المراكز الثلاثة الأولى في كل مجال كما يلي :

المجال الأول (الطاقة) : الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .. الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .. الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه

المجال الثاني (البيئة) : الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .. الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .. الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه

المجال الثالث (الروبوتات والآلات الذكية) : الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .. الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .. الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه

المجال الرابع (الأنظمة البرمجية) : الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .. الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .. الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه

المجال الخامس (الذكاء الاصطناعي) : الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .. الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .. الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه

المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين