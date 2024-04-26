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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص من التوكتوك.. أول سيارة مصنعة محليا قريبا في مصر

باجاج كيوت
باجاج كيوت

في خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة السيارات المحلية في مصر، انتشرت أنباء عن انطلاق سيارة باجاج "كيوت" الجديدة قريبًا، والتي تعتبر أول سيارة تُصنع محليًا في البلاد. 

ومن المتوقع أن تكون هذه السيارة الاقتصادية والمبتكرة خيارًا مثيرًا للاهتمام في سوق السيارات المصري.

ولم يتم الكشف عن أسعار السيارة رسميًا حتى الآن، إلا أن الأنباء المنتشرة تشير إلى أن سعرها سيكون مقاربًا لسعر "التوك توك"، مما يعزز فرص الوصول إلى وسيلة نقل معقولة التكلفة للعديد من الأفراد في مصر.

 

مواصفات سيارة باجاج كيوت

تأتي بمحرك رباعي الأشواط ثنائي الإشعال بسعة 217 سي سي، وعدد سلندر واحد. 

وتتميز بنظام تبريد بالماء، وتصل قوة المحرك إلى 13 حصانًا، مع عزم يصل إلى 19.55 نيوتن متر. 

وتتوفر السيارة بناقل حركة يدوي يضم 5 سرعات إلى الأمام وسرعة واحدة للخلف.

تتميز "كيوت" أيضًا بخزان وقود يتسع لـ 40 لترًا من الغاز و 8 لترات من البنزين، مما يمنحها نطاق تشغيل واسع وتوفرًا في تكاليف الوقود. 

وبسرعة قصوى تصل إلى 70 كم/ساعة، ووزن صافي يبلغ 446 كجم، تعتبر السيارة مثالية للاستخدام اليومي في المدن المصرية.

ومع القدرة على استيعاب 3 ركاب بالإضافة إلى السائق، فإن "كيوت" توفر تجربة سفر مريحة وعملية للمستخدمين، مما يعزز مكانتها كخيار مثالي للأسر والأفراد على حد سواء في جميع أنحاء البلاد.

باجاج كيوت سيارة مصرية سيارة مصنعة محليا

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