وكالة الأونروا: نواصل عملنا في قطاع غزة ودورنا حياة للقطاع .. فيديو

قال عدنان ابو حسنة المتحدث باسم وكالة الاونروا ، ان المنظمة تشكل حياه بالنظمة لقطاع غزة ولا غنى عنها ، وكذالك في سوريا ولبنان والأردن .

وتابع عدنان ابو حسنة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن هناك جزء كبير من الدول عاد لتمويل المنظمة مثل اليابان والنرويج ، لافتا الي ان امريكا هي المانح الاكبر للمنظمة بحوالي ٣٥٠ مليون دولار ، ويليها المانيا .

وتابع : انقطاع دعم امريكا لمنظمة الاونروا سيكون له تأثير ، ولكننا نواصل عملنا قي قطاع غزة .

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