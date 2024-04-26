عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط سور منزل بأسوان

عاصفة ترابية شديدة
عاصفة ترابية شديدة بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء متوفى ومصابى حادث سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد مما أودى بحياة شخصين، وإصابة ثالث

وضمت قائمة أسماء متوفى هذا الحادث الأليم كل من خالد شريف فرج 55 سنة، ومبشر خضر 64 سنة، وتم نقل جثامينهما إلى المشرحة العمومية، فيما أصيب عزام أحمد الشيخ 34 سنة، والذى تم نقله للمستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم .

أسوان.. فتح الملاحة النهرية وغلق الجوية وتوخي الحذر بالطرق السريعة

علاج المصاب.. محافظ أسوان يقدم العزاء في ضحيتي سور المنزل

حادث 

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التعازى القلبية لأسرة شخصين لقى مصرعهما نتيحة سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد ، فيما وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للشخص الثالث الذى أصيب بنفس الحادث، والذى جاء فى ظل سوء الأحوال الجوية. 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب تايوان

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

بسبب الصواعق| توقف مباراة صن داونز والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدمة.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

موضوعات متعلقة

أسوان.. فتح الملاحة النهرية وغلق الجوية وتوخي الحذر بالطرق السريعة

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمي مازيمبي

الـVAR تلغي هدف تقدم مازيمبي على الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

الحمض النووي غير مطابق.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لضحية عصابة خطف الأطـ.فال 

جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 30 صاروخا على جبل الشيخ

التموين تستهدف جمع 4 ملايين طن قمح من المزارعين.. وهذه أسعار التسليم

كرم جبر: قلوب المصريين موجوعة بسبب تصريحات الجانب الإسرائيلي عن اقتحام رفح.. وجهود جبارة لوقف النار ورفع معاناة الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

مش هتصدق شكلها.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ