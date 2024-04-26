تعرف على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط سور منزل بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء متوفى ومصابى حادث سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد مما أودى بحياة شخصين، وإصابة ثالث.

وضمت قائمة أسماء متوفى هذا الحادث الأليم كل من خالد شريف فرج 55 سنة، ومبشر خضر 64 سنة، وتم نقل جثامينهما إلى المشرحة العمومية، فيما أصيب عزام أحمد الشيخ 34 سنة، والذى تم نقله للمستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم .

حادث

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التعازى القلبية لأسرة شخصين لقى مصرعهما نتيحة سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد ، فيما وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للشخص الثالث الذى أصيب بنفس الحادث، والذى جاء فى ظل سوء الأحوال الجوية.