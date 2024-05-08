برلماني: اجتياح رفح يؤدي إلى انزلاق إسرائيل في صراعات

وجّه النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، التحية للشعب الفلسطيني على صموده وتمسكه بأرضه و تضحياته الهائلة وعدم استسلامه رغم ما يواجهه من قصف وأعمال إبادة من الكيان الصهيوني.

ونوّه “عبد المحسن” خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، بأن حزب حماة الوطن، أعلن دعمه الجهود والتحركات المصرية على كافة المستويات من أجل استقرار الأوضاع في فلسطين، لاسيما في ظل التصعيد من الجانب الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.

ولفت إلى أن الحزب حمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وأنها السبب الرئيسي في تعثر عمليات المفاوضات بين الجانبين من أجل الوصول إلى تسوية مناسبة لكافة الأطراف.

وأكد على حل القضية الفلسطينية في إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة أشكال التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

وحذَّر عبد المحسن من استمرار اسرائيل في التصعيد من أعمالها الهمجية ، لأنه سيؤدي إلى عدم الاستقرار بالمنطقة بأكملها، واجتياح رفح يؤدي إلى انزلاق إسرائيل في صراعات، وسيكون هناك موقف مصري تجاه هذا الأمر.