حماة الوطن يدعم جهود مصر لاستقرار الأوضاع في فلسطين

أعلن حزب حماة الوطن، دعمه للجهود والتحركات المصرية على كافة المستويات من أجل استقرار الأوضاع في فلسطين، لاسيما في ظل التصعيد من الجانب الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.

وحمل الحزب، الحكومة الإسرائيلية مسئولية تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وأنها السبب الرئيسي في تعثر عمليات المفاوضات بين الجانبين من أجل الوصول إلى تسوية مناسبة لكافة الأطراف.

وكرر حزب حماة الوطن، الدعوة للمجتمع الدولي، لضرورة تحمل مسئولياته كاملة في مواجهة هذا التعنت من الجانب الإسرائيلي، والتأكيد على أهمية الجلوس على طاولة المفاوضات، للوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

وجدد الحزب تمسكه بأن حل القضية الفلسطينية في إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة أشكال التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.