إدارة بايدن قد تتخلف عن تقديم تقرير انتهاك إسرائيل للقانون الدولي بغزة..تفاصيل

قالت أربعة مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتخلف عن الموعد النهائي يوم الأربعاء لتقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تلزم مذكرة الأمن القومي، المعروفة باسم NSM-20، التي أصدرها بايدن في فبراير الماضي، وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس اليوم الأربعاء، حول ما إذا كانت تجد ضمانات إسرائيلية ذات مصداقية بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

وأوضحت المصادر أن الإدارة أبلغت لجان الكونجرس بأنها لن تحدد الموعد النهائي، لكنها تأمل في تقديم نتائجها في غضون أيام.

ويقول اثنان من مساعدي الكونجرس إنه ليس لديهما ما يشير إلى أن التأخير مرتبط بمخاوف سياسية.

وتعليقًا على الأمر في مؤتمر صحفي ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر: “من الممكن أن يتراجع الأمر قليلاً، لكننا مازلنا في هذه المرحلة نحاول إنجازه”.