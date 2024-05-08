ياسمين عبد العزيز: فيلم تمن دستة أشرار حقق نجاحا كبيرا

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن فيلم “تمن دستة أشرار”، عندما شاركت فيه كان معروض عليا في نفس الوقت فيلم مع الفنان أحمد حلمي، ولكنه اعتذرت عن المشاركة في فيلم أحمد حلمي ووافقت على فيلم "تمن دستة أشرار".

وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة"، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه فيلم “تمن دستة أشرار”، حقق نجاحا كبيرا في توقيت عرضه، مؤكدة أن “أحمد حلمي سألني عن سبب رفضي للفيلم للمشاركة معه ولكن أكدت له أنه لا يمكن أن اقوم بعملين في وقت واحد”.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن فيلم الرهينة تعرضت لمتاعب خاصة أنه “مكنتش بعرف أكل في أوكرانيا، عشان أكلهم سئ”