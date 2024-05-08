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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ينافس سامسونج وأبل بقوة.. عملاق وان بلس الجديد يقلب الموازين

عملاق وان بلس الجديد
عملاق وان بلس الجديد يقلب الموازين

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس تعتزم إطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة تحت اسم OnePlus 13، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف مع هواتف سامسونج وأبل الرائدة مع قدرات كبيرة. 

وبحسب موقع "tomsguide" فإن هاتف وان بلس OnePlus 13 سيحصل على شاشة من نوع Super Fluid AMOLED بجودة عرض 2K، تدعم معدل تحديث متكيف من 10-120 هرتز في الثانية، ودعم تقنية Dolby Vision. 

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 13 بأفضل معالج لهواتف أندرويد في 2024، حيث سيحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 4 من الجيل الرابع من شركة كوالكوم الأمريكية.

 

ويقدم هاتف وان بلس OnePlus 13 كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 50 ميجابكسل للعدسة المقربة. 

ويحتوي هاتف وان بلس OnePlus 13 ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات. 

شركة وان بلس وان بلس OnePlus 13 وان بلس OnePlus 13 سامسونج آبل

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