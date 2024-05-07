عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

سيارة البلاستيك
سيارة البلاستيك

قام المصمم الهولندي «جيجس شالككس» بتعديل سيارة قديمة لتعمل بمصدر وقود غير عادي: نفايات البلاستيك التي يتم تحويلها مرة أخرى إلى وقود.

يتحدث شالككس، المهتم بالأعمال اليدوية والتصميم المستدام، عن مشروعه الجديد الذي أثار جدلاً واسعًا. 

فقد قام بتحويل سيارة قديمة إلى وسيلة نقل تعمل بالبلاستيك، في محاولة جريئة لتحقيق التصميم المستدام والحياة المسؤولة.

 

كيف بدأ المصمم الهولندي مشروع السيارة البلاستيك؟

بدأ شالككس مشروعه باختيار سيارة قديمة من ساحة الخردة، وقام بإصلاحها وتجهيزها بمصفاة خاصة لتحويل البلاستيك إلى وقود. 

يستخدم البلاستيك المتاح في إعادة التدوير في منزله لتشغيل السيارة، وهو ما جعلها فريدة من نوعها وصديقة للبيئة بطريقة مبتكرة.

يصف عملية التحويل بأنها غير فعّالة للغاية، ولكنه يرى في ذلك جزءًا من النقاش حول التصميم المستدام والاستدامة. 

يعتقد أن السيارات الكهربائية ليست الحل النهائي، وأن الشفافية والصدق حول التأثير البيئي للتكنولوجيا هي الطريقة الصحيحة للتقدم.

 

مميزات السيارة البلاستيكية

تتميز السيارة البلاستيكية بمظهر مثير للاهتمام، حيث تحمل مصفاة متهالكة على سقفها وطلاءً غير متساوٍ ومصدات خشبية. 

عندما تتحرك، تنبعث منها أدخنة سوداء، مما يجعلها تبرز كتحدٍّ للتصميم التقليدي والتوجهات البيئية الحالية.

على الرغم من انتقاداته وغضب البعض من عمله بسبب التلوث، إلا أن شالككس يرفض الأفكار السائدة حول التصميم المستدام ويسعى لإثارة الوعي بأهمية إعادة استخدام الموارد المتاحة وإصلاح الأشياء بدلاً من التخلص منها.

باعتباره تجربة فريدة من نوعها في عالم التصميم والاستدامة، تمثل السيارة البلاستيكية تحديًا جريئًا للمفاهيم التقليدية، وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الابتكار والتفكير الإبداعي في تحقيق نمط حياة أكثر استدامة ومسؤولية.

في حين أن مشروع السيارة البلاستيكية قد يثير جدلاً واسعًا، إلا أنه يلقى الضوء على الحاجة الملحة إلى التفكير خارج الصندوق في مجال التصميم والاستدامة. 

فالابتكارات الجريئة مثل هذه تعكس رغبة في التحدي والتغيير، وتشجع على إيجاد حلول مبتكرة لتحدياتنا البيئية.

بدلاً من الاعتماد على الحلول التقليدية والمألوفة، يلهم مشروع السيارة البلاستيكية الناس على التفكير بشكل مختلف والبحث عن طرق جديدة للاستفادة من الموارد المتاحة بشكل أفضل. 

إنه دعوة لاستكشاف الإمكانيات الغير مستغلة وتحويلها إلى فرص للتغيير الإيجابي.

على الرغم من التحديات والانتقادات التي قد يواجهها شالككس ومشروعه، إلا أن رؤيته وشغفه بالتصميم المستدام يستحقان الاحترام. إنه يمثل روح الابتكار والتجريبية التي تحتاجها مجتمعاتنا للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة وإيجابية.

gijs-schalkx-plastic-car-design_dezeen_2364_hero-1704x958
gijs-schalkx-plastic-car-design_dezeen_2364_hero-1704x958
gijs-schalkx-plastic-car-design_dezeen_2364_col_4-1704x1193
gijs-schalkx-plastic-car-design_dezeen_2364_col_4-1704x1193
gijs-schalkx-plastic-car-design_dezeen_2364_col_1-1704x1194
gijs-schalkx-plastic-car-design_dezeen_2364_col_1-1704x1194
gijs-schalkx-plastic-car-design_dezeen_2364_col_0-1704x1148
gijs-schalkx-plastic-car-design_dezeen_2364_col_0-1704x1148
سيارة بلاستيك الاستدامة السيارات الكهربائية البنزين أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

مصدر رفيع المستوى: لا صحة بشأن تولي مصر أية مسئوليات أمنية داخل غزة

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة زيرو موديل 2024 في السوق المصرية

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

ليست فيراري.. أفضل سيارة في التسارع من الصفر لـ100 كم| ما هي؟

حال انخفاض الأسعار.. شركة سيارات تتعهد بإعادة الأموال للمشترين حتى هذا الموعد

انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

حيلة إذا قمت بها تطيل عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ما هي؟

الغزو الصيني.. هجوم تجاري على السوق الأوروبية يصل إلى 4 ملايين سيارة

أهم 7 نصائح لزيادة مدى بطارية سيارتك الكهربائية

ترشيحاتنا

عشت قصة حب مع فنان شهير.. رغدة شلهوب تكشف أسرارًا بحياتها لأول مرة|فيديوجراف

بعد ظهور جروبات شاومينج.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق .. تعرف على السبب

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

اللائحة تحسم تأهل الفرق المصرية للبطولات الإفريقية| تعرف عليها

امرأة غزة الحديدية.. الطبيبة أميرة العسولي تكشف حكايات عن عملها البطولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

بعد الطلاق.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل برفقته بإطلالة ملفتة

إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته المطلقة بـ فيلم مخ في التلاجة.. صور

بملابس ملفتة.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ