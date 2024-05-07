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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اصطدمت بسيارة وضربته..  تصرف متهوّر من سيدة تجاه لص سرق حقيبتها بـ«فلوريدا»|شاهد

تصرف متهور من سيدة
تصرف متهور من سيدة تعرضت للسرقة مع اللص  

أظهرت كاميرا المراقبة مشاجرة بين سيدة ورجل في الشارع بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بعد أن اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى.

 

تصرف متهوّر من سيدة تعرّضت للسرقة مع اللص

 

وبدأ الأمر عما وجدت ميوريل فارغاس، البالغة من العمر 26 عامًا، زجاج سيارتها مكسورًا ومسروقة حقيبتها ومحفظتها.

 

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وعندما ركبت فارغاس سيارتها فوجدت اللص في شارع نورثويست الثاني يمشي على الرصيف ومعه حقيبتها، وهو ما دفعها إلى التوقف فجأة، مما جعلها تصطدم بسيارة أخرى.

 

وعندما نزلت فارغاس من سيارتها أمسكت باللص وقامت بالشجار معه، حتي تسترد حقيبتها، ولكنه أنكر بأنها حقيبتها، وهو ما دفعها لضربه بشكل أعنف حتى تسترد أشياءها، مما تسببت له بكدمات سوداء حول عينيه.

 

وتبين فيما بعد بأن الرجل والذي يدعى لويس ماتشادو البالغ من العمر 41 عامًا ذو تاريخ إجرامي طويل وقائمة من الاعتقالات السابقة، بما في ذلك حيازة المخدرات والاحتيال والسطو، وقد تم اعتقاله.

 

وقالت فارغاس، بأنها تشعر بالندم على تصرفها، ولكنها ما دفعها للتصرف بتهور هو وجود صورة لواظبتها بالمحفظة، وهي متوفاه منذ 5 سنوات، ولكنها لا تنصح أحد بتقليد ما فعلته لما قد يمثله من خطورة.

تصرف متهور من سيدة تعرضت للسرقة مع اللص
تصرف متهور من سيدة تعرضت للسرقة مع اللص
سيدة مشاجرة اللص الإحتيال السطو

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