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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قطة تنتقل من ولاية يوتا الامريكية إلى كاليفورنيا بطريقة عجيبة..شاهد ما حدث

قطة تشق طريقها من
قطة تشق طريقها من ولاية أمريكية إلى كاليفورنيا دون علم أصحاب

اكتشف كاري ومات كلارك أنهما قاما بشحن قطتهما من ولاية يوتا الأمريكية التي يعيشان فيها إلى كاليفورنيا دون أن يقصدا، وقد اخذا يبحثان عنها وينشرون صورها في المنطقة التي يعيشون فيها والمناطق المجاورة لمدة اسبوع.

 

قطة تشق طريقها من ولاية أمريكية إلى كاليفورنيا دون علم أصحابها

 

وبعدما اعتقد كاري ومات كلارك بأنهما فقدا قطتهما نهائيًا، إلا انهما سمعا أخبارا غير متوقعة، فقد تلقوا اتصال من بأن عاملة توصيل في شركة أمازون تدعى براندي بانها ووجدت قطة تدعي غالينا، وتعرفت عليها من الشريحة الخاصة بها".

 

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ووجدت براندي الموظفة في شركة أمازون بكاليفونيا والتي تبعد 650 ميلاً عن ولاية يوتا، ووجدتها داخل طرد مرتجع خاص لشركة أمازون.

 

قطة تشق طريقها من ولاية أمريكية إلى كاليفورنيا دون علم أصحابها

 

وتبين أن كارى ومات كلارك قامو بطلب احذية من شركة أمازون، ولكن قاكوا بإرجاعة مرة اخرى لخطأ فيه، ولكن حب القطة غالينا للعلب في الكراتين فقد قامت بالإختبار داخل طرد امازون والإنتال من ولاية يوتا إلى كاليفورنا دون ان يشعر مات بأنها بداخله.

 

وقالت كاري إن القطة غالينا "تحب اللعب في الصناديق، فهذا جزء من شخصيتها".

قطة ولاية أمريكية كاليفورنيا غالينا أمازون

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