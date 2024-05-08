حسن الرداد: مفيش حاجة تزعلني في الدنيا إلا وفاة عزيز.. فيديو

كشف الفنان حسن الرداد في رده على سؤال الإعلاميه لميس الحديدي عن أهم الاشياء التي تسبب له الضيق في الحياه، قائلاً: " مافيش حاجة في الدنيا ممكن تضايقني لاسبب ولا شخص ألا الوفاة وفقدان حد عزيز على الانسان، ما دون ذلك عادي والحياه لا تستحق "

وأضاف حسن الرداد خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة “ على شاشة ”ON": أنا شخص بعرف أخد حقي كويس ومش من الناس الي لو حد ضايقها تقول أنا فنان وماينفعش أقول لابقول وباخد حقي "

ورداً على سؤال الحديدي لو حد ضايقك في الشغل هترد، قال مازحاً : " برضه هقول وماحبش حد يقلي ماتنزلش لمستواه لا عادي ممكن انزل أديله على قفاه وأطلع تاني لو حد غلط لازم يعرف غلطه وأبويا قلي الكبر على أهل الكبر صدقه "

واصل الفنان حسن الرداد : لو حد ضايقني تأكدي أني هضايقه ومش هنام مظلوم "

