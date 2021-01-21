طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

، والذى ينتج للعديد من الأسباب، وفي أماكن مختلفة من الجسم، ويمكن أن يعالج

علاج السيلوليت نهائيًا

العلاج بالليزر

امتلاك المزيد من العضلات يجعل بشرتك تبدو أكثر نعومة وثباتًا، يمكن أن يؤدي استبدال الدهون بالعضلات أيضًا إلى جعل السيلوليت أقل وضوحًا.

امتلاك المزيد من العضلات يجعل بشرتك تبدو أكثر نعومة وثباتًا، يمكن أن يؤدي استبدال الدهون بالعضلات أيضًا إلى جعل السيلوليت أقل وضوحًا.

الوزن الزائد يمكن أن يجعل السيلوليت أكثر وضوحًا، بالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن فقدان الوزن والبقاء بوزن صحي يقلل من كمية السيلوليت التي يرونها، إذا كنت تعاني من ترهل الجلد أثناء فقدان الوزن ، يمكن أن يصبح السيلوليت أكثر وضوحًا.

الوزن الزائد يمكن أن يجعل السيلوليت أكثر وضوحًا، بالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن فقدان الوزن والبقاء بوزن صحي يقلل من كمية السيلوليت التي يرونها، إذا كنت تعاني من ترهل الجلد أثناء فقدان الوزن ، يمكن أن يصبح السيلوليت أكثر وضوحًا.

علاج الكربوكسي





يتم إدخال غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) تحت الجلد مباشرة، يختلف ثاني أكسيد الكربون عن أول أكسيد الكربون ، والذي يمكن أن يكون مميتًا، وتتمثل الآثار الجانبية المحتملة للعلاج بالكاربوكسي ثيرابي في الشعور بعدم الراحة أثناء العلاج والكدمات المؤقتة.



