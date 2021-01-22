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قنبلة فيتامين.. مشروب سحري للتخلص من السيلوليت نهائيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:00 ص
السيلوليت
السيلوليت
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة عن مشروب سحري للتخلص من السيلوليت.

وفقا لخبراء موقع "novosti"، سيعمل هذا المشروب بسرعة وسيساعد على تخفيف ظهور علامات التمدد، ويجب أن تشرب مشروبًا مضادًا للسيلوليت كل صباح ، بدلًا من وجبة الإفطار العادية ، لبضعة أيام.


وأشار التقرير، سوف ينشط المشروب الطاقة وينقي جسمك ويطلق الماء الزائد ويخفف "الثقوب" في ساقيك.

المكونات اللازمة لهذا المشروب السحري حقًا: ماء ، حفنة من السبانخ ، نصف موزة ، نصف برتقالة ، عدد قليل من حلقات الأناناس ، قليل من القرفة، ضعي جميع المكونات في الخلاط وقلبي حتى تحصلي على مشروب.

السبانخ مصدر ممتاز للحديد والألياف. يسرع عملية الهضم وبالتالي يساعد على طرد المواد الضارة من الجسم.

البرتقال غني بالماء وفيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة وهو جيد لتوهج البشرة. الأناناس له خصائص مدرة للبول، ويساعد على مكافحة احتباس السوائل في الجسم ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تجعل البشرة تبدو صحية ومشدودة.

القرفة تحفز الدورة الدموية ، حيث أن السيلوليت يحدث غالبًا بسبب مشاكل الدورة الدموية.

الماء مهم للغاية في مكافحة السيلوليت لأنه يزيل المواد الضارة والسوائل المتراكمة من الجسم.





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