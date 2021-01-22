قنبلة فيتامين.. مشروب سحري للتخلص من السيلوليت نهائيا

وأشار التقرير، سوف ينشط المشروب الطاقة وينقي جسمك ويطلق الماء الزائد ويخفف "الثقوب" في ساقيك.

المكونات اللازمة لهذا المشروب السحري حقًا: ماء ، حفنة من السبانخ ، نصف موزة ، نصف برتقالة ، عدد قليل من حلقات الأناناس ، قليل من القرفة، ضعي جميع المكونات في الخلاط وقلبي حتى تحصلي على مشروب.