بايدن يقيد أمريكا وروسيا بتمديد آخر اتفاقية تحد من نشر 1550 رأسًا نوويًا

قال مسؤول أمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن اقترحت على روسيا تمديد معاهدة البداية الجديدة "نيو ستارت" لمدة خمس سنوات للحد من عدد الأسلحة النووية الاستراتيجية الأمريكية والروسية.





وقال المسؤول الامريكي إنه تم نقل الاقتراح إلى المسؤولين الروس، ومن المقرر أن تنتهي المعاهدة في فبراير المقبل وهي آخر اتفاقية متبقية تقيد الأسلحة النووية الأمريكية والروسية، ووفقا للاقتراح أولًا من قبل واشنطن بوست.





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وأضاف المسؤول أن مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، يعتزم نقل اقتراح التمديد إلى سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الخميس.





ومن المقرر أن تنتهي المعاهدة في 5 فبراير وهي آخر اتفاقية متبقية تقيد الأسلحة النووية الأمريكية والروسية.





وتم التوقيع عليه في عام 2010 من قبل الرئيس الامريكي ونظيره الروسي السابقين، باراك أوباما و دميتري ميدفيديف، وهو يقيد كل دولة بما لا يزيد عن 1550 رأسًا نوويًا منتشرًا.





وكان الرئيس السابق دونالد ترامب ينتقد الصفقة بشدة، مؤكدًا أنها تضع الولايات المتحدة في وضع غير موات.





ولقد انتظرت إدارته حتى العام الماضي لإشراك روسيا في محادثات جوهرية حول مستقبل المعاهدة.





وأصر ترامب على إضافة الصين إلى المعاهدة، لكن بكين رفضت الفكرة تمامًا.





وقال المسؤول الأمريكي، إن الرئيس بايدن، الذي أشار خلال الحملة إلى أنه يفضل تمديد برنامج نيو ستارت، ولا يقترح أي تعديلات.





ويبدو من المرجح أن موسكو ستكون قابلة للتمديد