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حوادث

إصابة طفل أثناء قيادته سيارة بدون رخصة في الإسماعيلية

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:39 م
صدى البلد
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انجي هيبة
اصيب طفل اثناء قيادته سيارة بدون رخصة، اثر انقلابها بطريق الجامعة القديمة بمحافظة الاسماعيلية.

تلقي اللواء ياسر نشات مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد اصابة طفل يدعي عبد الله ناصر عبد الله ١٥ عام، في حادث انقلاب سيارة قيادته رقم ١٣٩٣٥٤ ملاكي اسماعيلية،  واثناء قيادته بدون رخصة، امام الجامعة القديمة من جهة جراج هيئة قناة السويس.

من جهته وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف بالاسماعيلية، بالدفع بسيارة الاسعاف ونقل الطفل المصاب الي مستشفي الصدر لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

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