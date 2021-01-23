أفضل تطبيقات الدردشة البديلة لـ واتساب.. تعرف عليها

واتسآب عن سياسة الخصوصية المحدثة لعام 2021، والتي كان من المفترض بدء تنفيذها في يوم 8 فبراير المقبل، حيث تنص الشروط المؤجلة لشهر مايو القادم مشاركة بيانات مستخدمي تطبيق التراسل مع موقع فيسبوك. شهدت عدد من تطبيقات المراسلة زيادة في عدد المستخدمين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن تطبيقعن سياسة الخصوصية المحدثة لعام 2021، والتي كان من المفترض بدء تنفيذها في يوم 8 فبراير المقبل، حيث تنص الشروط المؤجلة لشهر مايو القادم مشاركة بيانات مستخدمي تطبيق التراسل مع موقع فيسبوك.





وإذا كنت تفكر في تجربة تطبيق تراسل فوري بديل عن واتسآب ، فإليك بعضا من أفضل تطبيقات التراسل المتاحة الآن لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد وiOS، بحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية.









1. تطبيق سيجنال Signal:

يعد تطبيق Signal البديل الأول والمنافس الأقوى لواتساب خلال العام الجاري، وذلك بفضل ميزات الخصوصية القوية التي يقدمها لمستخدميه من بينها: ميزة التشفير من طرف إلى طرف (end-to-end)، وتعني طبيعة سيجنال مفتوحة المصدر تعني أنه واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الموثوقة والأكثر أمانا، ويقدم التطبيق العديد من الميزات من بينها إرسال الرسائل النصية والدردشات الجماعية والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو مع ما يصل إلى ثمانية مشاركين وصور GIF والملصقات وغيرها.





2. تطبيق ثريما Threema:

يحافظ تطبيق ثريما Threema على خصوصيتك بشكلا كبيرا، وهو يمكنك الاشتراك به بسعر 2.99 جنيها إسترلينيا (4 دولارات)، وإلى جانب إرسال الرسائل النصية ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والملفات، يتيح تطبيق ثريما Threema الدردشة دون الكشف عن هويتك عند إنشاء حساب.





3. تطبيق تيليجرام:

يعد تيليجرام هو تطبيق التراسل المنافس الأقوى لواتساب خلال السنوات الماضية، قبل أن يلمع نجم "سيجنال" بداية العام الجاري، يوفر بعض ميزات الأمان القوية ويقوم تطبيق التراسل الروسي بتخزين رسائلك على خوادم الشركة، كما سيتم تخزين الرسائل على هاتفك فقط، إلى جانب أنه يمكنك حذف رسائلك الموجودة على التطبيق من كلا الطرفين، بالإضافة إلى الرسائل الذاتية الاختفاء.





4. تطبيق iMessage :

تقدم شركة آبل خدمة iMessage ، ومثل الأجهزة الذكية التابعة لها تحتوي خدمة التراسل التابعة لها على قدرا عال من الخصوصية، والتي تستخدم ميزة التشفير من طرف إلى طرف افتراضيا، لذا فإن جميع رسائلك النصية ومذكراتك الصوتية ومقاطع الفيديو محمية.





5. تطبيق Discord:

بدأ Discord كمنصة للاعبين لمناقشة ألعاب الفيديو، والذي تطور بشكل كبير مؤخرا ليصبح تطبيقا للتراسل أكثر خصوصية، ويحتوي التطبيق على ميزة مراسلة خاصة تشبه إلى حد بعيد ما يقدمه واتسآب، ومن بين ميزات الخصوصية للخدمة أنه يمكنك الاشتراك بالخدمة بدون إضافة رقم هاتفك، حيث يمكنك إنشاء اسم مستخدم خاص بك لتعريف نفسك على تطبيق المراسلة المستند إلى الخادم.