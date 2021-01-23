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تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. كيفية حظر مستخدم أو دردشة جماعية على تطبيق سيجنال

السبت 23/يناير/2021 - 11:00 ص
سيجنال
سيجنال
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شيماء عبد المنعم
يحتل تطبيق سيجنال Signal، قائمة أفضل التطبيقات على متجري آب ستور App Store من أبل، وبلاي ستور Play من جوجل، وقد حصل تطبيق المراسلة على شهرة كبيرة بعد أن اقترح الملياردير "إيلون ماسك" على متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر" استخدام تطبيق سيجنال كبديل آمن لتطبيق واتسآب.


وبحسب ما ذكره موقع "gizbot"، يقدم تطبيق سيجنال العديد من الميزات الشائعة الموجودة على واتساب من بينها إنشاء مجموعة أو الانضمام إليها، كما يمكن لمستخدمي تطبيق الدردشة الجديد الانضمام إلى مجموعة عن طريق إدخال معرف المجموعة أو النقر على رابط المجموعة، وقد يتم إضافتك يدويًا إلى مجموعة لا ترغب في الانضمام إليها، في هذه الحالة يمكنك ببساطة حظر المجموعة أو المستخدم الذي قام بإدخالك إليها.




إذا كنت ترغب في حظر مستخدم أو مجموعة على تطبيق سيجنال، نقدم إليك فيما يلي كيفية القيام بذلك:

أولا : كيفية حظر دردشة جماعية على سيجنال

1. افتح تطبيق سيجنال على هاتفك.

2. انقر على الدردشة الجماعية أو الفردية التي ترغب في حظرها.

3. اضغط على اسم الدردشة او المجموعة أعلى الصفحة.

4. مرر لأسفل وصولا لخيار الحظر.

5. قم بالتأكيد على خيار الحظر Block، ثم انقر على زر موافق.

6. ارجع إلى الدردشة مرة أخرى لترى شعار التنبيه والذي يشير إلى أنك قمت بحظر هذا المستخدم.

ثانيا: كيفية إلغاء حظر مستخدم أو مجموعة على سيجنال:

1. اذهب إلى إعدادات Settings سيجنال، ثم الخصوصية Privacy، ثم حظر أو جهات الاتصال المحظورة.

2. اختر اسم المستخدم او المجموعة لإلغاء حظرها.

3. قم بالتأكيد على خيار الحظر وستتمكن مرة أخرى من مرسلة المستخدم أو المجموعة التي قمت بحظرها سابقا.
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