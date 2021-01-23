سيجنال ينسخ 4 من أحدث ميزات واتساب.. تعرف عليها

تصدر تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal ، عناوين الأخبار خلال الأسابيع الماضية، لاسيما منذ أن أصدر منافسه واتساب WhatsApp، تحديثًا مثيرًا للجدل لسياسة الخصوصية الخاصة به.





وفي الآونة الأخيرة، شهد تطبيق سيجنال زيادة في عدد المستخدمين حيث يهاجر مئات الملايين من المستخدمين إلى نظام التطبيق المشفر بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات بنظام التراسل المملوك لفيسبوك " واتسآب ".









وفي محاولة منه لجذب قاعدة مستخدمي واتسآب، أضاف تطبيق سيجنال بعض الميزات التي يقدمها تطبيق واتساب فيما يلي نقدم إليك أبرزها، وفقا لما ذكره موقع "bgr".





1. تغيير خلفية الدردشة:





يتضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق سيجنال والذي تم إصداره هذه الأسبوع، ميزة لتغيير خلفيات الدردشة على غرار تطبيق واتسآب.





2. قسم حول About:





يتيح تطبيق واتساب لمستخدميه خيارا تعيين "حول"، وهي حالة متاحة على صفحة معلومات واتساب، يمكنك من خلالها تحديد الخيار من خلال الانتقال إلى إعدادات التطبيق ثم النقر فوق صورة العرض، وأصدر تطبيق سيجنال ميزة ممائلة لنظامه الأساسي.





3. زيادة حد المكالمات الجماعية:





يقدم تطبيق سيجنال ميزة الاتصال الجماعي لمستخدميه، والتي يصل الحد الأدني بها إلى 5 أشخاص فقط، وقد رفع تطبيق التراسل المشفر الحد الأدني إلى 8 مشاركين في المكالمة الواحدة على غرار واتساب.





4. الملصقات المتحركة:





أتاح واتساب دعما للملصقات المتحركة العام الماضي، والآن أضاف سيجنال الميزة إلى نظامه الأساسي، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء ملصقات باستخدام تطبيق سطح المكتب من سيجنال ومشاركتها مع الأصدقاء.



