خلال لقائه بنواب القليوبية.. الهجان: نعمل جميعًا لصالح المواطن

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه يقدر ويثمن دور البرلمان المصري وجميع نوابه بصفتهم السلطة التشريعية وأحد جناحي الأمة وشريك أساسي مع السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدا على حتمية التوافق والتجانس فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان الذين تم اختيارهم لتمثيل شعب القليوبية تحت قبة البرلمان ، مشيرا الي ان مهمتنا جميعا بذل أقصى جهد والعمل على تحقيق آمال وطموحات شعب القليوبية ومواطنيها الذى يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة.









جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ القليوبية باعضاء مجلس النواب عن المحافظة بحضور كل من ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي ابو عقيلة السكرتير العام المساعد.





وقدم محافظ القليوبية التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق صالح مواطني المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لهم إعلاءًا للمصلحة العامة ، كما توجه المحافظ بالتحية لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة مؤكدًا أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم واستكمال المشروعات التنموية بالمحافظة مثمنَا دورهم الفعال وحرص المحافظة على فتح باب التواصل والتعاون معهم لتقديم كافة الخدمات للمواطن القليوبي.





وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها .





وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أنه يجرى حاليا بحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين وترتيبها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعي لإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات في إطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع، مؤكدًا على توافق جميع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مع نواب البرلمان على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مصالح مواطني القليوبية .





من جانبه أشاد محافظ القليوبية بهذا اللقاء المثمر الذى تناول عدد من المقترحات والآراء الهادفة التى سيتم العمل عليها خلال الايام القادمة لصالح أهل المحافظة والذى يسعى الجميع فى كافة منظمات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية والسادة اعضاء البرلمان للتعاون الجاد والمثمر للوصول لأفضل الخدمات لصالح اهل القليوبية.





وأضاف المحافظ أن التحديات الحالية تتطلب التنسيق والتكاتف بين الجناحين التنفيذى والشعبي لاستكمال المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية في المشروعات والمبادرات التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إعلاءًا للمصلحة العامة تنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها منذ 6 سنوات على النحو الذي يلبي تطلعات وطموحات المواطنين لافتا أن المحافظة على استعداد دائم لتقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة مسيرة الخير والانتماء.





من جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بلقائهم بمحافظ القليوبية والذى سيكون بداية مبشرة لفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع القليوبي وطموحاته خلال الفترة القادمة لافتين إلى أن أهم القضايا التي ستتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.