لأندرويد وآيفون.. خطوات بسيطة لإرسال صور متحركة GIF على واتسآب

يعد تطبيق واتساب WhatsApp ، من أشهر تطبيقات المراسلة الفورية حيث يسمح لملايين من الأشخاص بالاتصال مع أصدقائهم وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم بمنتهى السهولة واليسر، ويوفر التطبيق التابع لفيسبوك عدد من المميزات التي تدفع المستخدمين للإقبال عليه ومن أهمها إمكانية تضمين الصور والفيديوهات وحتى صور GIF المتحركة في المحادثات.





نستعرض لك فيما يلي كيفية الحصول على صور المتحركة GIF على تطبيق واتساب ، لإضافة لمسة من الإثارة والمتعة في الدردشة مع الآخرين، وفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية.









يوفر تطبيق واتساب إمكانية إرسال الرسوم المتحركة المتتالية من خلال وظيفة GIF المدمجة الموجودة في هاتفك الذكي.





وتتيح وظيفة GIF للمستخدمين إمكانية البحث في مكتبة كبيرة من صور GIF الموجودة في قاعدة بيانات GIFY الموحودة على الإنترنت، وتقوم باختيار مقاطع GIF المناسبة لك ثم ترسلها للمحادثة التي تريدها دون الحاجة لحفظها أولا على هاتفك الذكي.





كيفية إرسال صور متحركة GIF على تطبيق واتساب بهواتف آيفون:





- افتح تطبيق واتساب على هاتفك ثم قم بزيارة المحادثة التي تريدها.





- حدد أيقونة الملصقات على يسار حقل إدخال النص في الدردشة.





- انقر على أيقونة GIF ليظهر لك مجموعة من الصور المتحركة التي تم تحديدها مسبقا.





- يمكنك البحث عن صور GIF معينة من خلال البحث عنها في العدسة المكبرة الموجودة أسفل يمين الشاشة.





- عند الوصول لصور GIF المثالية اضغط علي أيقونة إرسال لمشاركتها مع الشخص المحدد.





كيفية إرسال صور متحركة GIF على تطبيق واتساب بهواتف أندرويد:





- افتح تطبيق واتساب على هاتفك ثم قم بزيارة المحادثة التي تريدها.





- انقر على ايقونة الملصقات على يمين حقل إدخال النص في الدردشة.





- اضغط على زر GIF أسفل منتصف الشاشة.





- اختر صورة GIF المناسبة لمشاركتها مع الشخص المحدد.