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رياضة

الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بولونيا

الأحد 24/يناير/2021 - 10:31 ص
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
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محمد السعيد
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره نظيره بولونيا اليوم، الأحد، في تمام الواحدة والنصف ظهرا على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاستعادة نغمة الفوز في الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز على بولونيا في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام إنتر بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الكالتشيو.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد تتويجه بكأس السوبر الإيطالي، الأربعاء الماضي، عقب الفوز على نابولي 2 - 1.

في المقابل يطمح بولونيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، للاقتراب من منطقة وسط الجدول.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ 13 بـ 20 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، جنوى مع كالياري، فيرونا مع نابولي، لاتسيو مع ساسولو، بارما مع سامبدوريا.


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