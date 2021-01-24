طريقة بسيطة لإنشاء رابط دعوة لمجموعات واتساب.. صور

تعد إضافة أعضاء جدد في مجموعات واتساب WhatsApp ، بالطريقة التقليدية أمرا صعبا، ولحسن الحظ، يتيح تطبيق التراسل المملوك لشركة "فيس بوك" لمشرفي المجموعات إنشاء رابط لمجموعاتهم والدخول الأعضاء إليها بدون الحاجة لإدخالهم بالطريقة اليدوية المعروفة، مما يساهم في زيادة المشاركين المهتمين بمجموعتك من خلال مشاركة الرابط بين الأصدقاء.









نقدم إليك فيما يلي كيفية إنشاء رابط مجموعة واتساب وفقا لما ذكره موقع "how to geek".

















الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتف آيفون أو أندرويد، وقم بتحديد الدردشة الجماعية الخاصة بك.













الخطوة الثانية: بعد ذلك، انقر على اسم مجموعتك أعلى الشاشة لزيارة صفحة المعلومات الخاصة بها.









الخطوة الثالثة: مرر لأسفل للوصول إلى خيار دعوة عبر الرابط "Invite Via Link".









الخطوة الرابعة: من الصفحة الجديدة ستجد رابط مجموعتك.









الخطوة الخامسة: قم بنسخ الرابط من خلال النقر على زر "نسخ الرابط Copy Link"، أو يمكنك مشاركته مباشرة من خلال خيار "مشاركة الرابط Share Link".









الخطوة السادسة: بعد مشاركته على صفحات التواصل الاجتماعي أو عبر الويب، عندما ينقر شخص ما على رابط مجموعتك، سيتمكن من الانضمام إليه دون موافقتك الإضافية.



