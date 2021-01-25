بها سحب كبير.. غرفة صناعة الدواء: مصر لا تعاني من نقص في الأدوية

قال محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ وعضو غرفة صناعة الدواء، إن مصر لا توجد لديها أزمة فيما يخص نقص الأدوية، معقبا: أدوية كورونا المستخدمة يوجد بها سحب كبير ولكن لا يوجد نقص.



وتابع "حافظ" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": أزمة نقص الأدوية حدثت فقط في الموجة الأولى للفيروس، وذلك نتيجة متابعة الدولة لتلك الأدوية، منوها إلى أن الدولة عملت على زيادة عدد الشركات المصنعة لأدوية كورونا.



واسترسل: لدينا أكثر من 12 أو 20 اسم تجاري للمادة الفعالة للأدوية، معقبا: في حالة حدوث نقص في المادة التجارية لا يسمى هذا بالنقص نتيجة وجود أكثر من دواء يحتوي على المادة الفعالة.



وفيما يخص دواء "البلاكونيل"، أوضح أن هناك اسمين أخرين في السوق يحملان نفس المادة الغعالة المتواجدة داخل "البلاكونيل"، معقبا: لا ننكر حدوث نقص في دواء "البلاكونيل" خلال الموجة الأولى ولكن الآن متوفر.



وأضاف ياسر حفنى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، أن المشكلة الحقيقية تكمن في المواد الخام خاصة انها تأتى من الخارج، معقبا: الدولة تدخلت لضبط سوق الدواء خلال الموجة الاولى من كورونا.



