ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عايزك تقفي الوقفة ديه.. زوجة الشهيد محمد وحيد تكشف كيف كان يحتفل زوجها بعيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:13 ص
ريم الصاوي، أرملة
ريم الصاوي، أرملة الشهيد العميد محمد وحيد شهيد حادث الواحات
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت ريم الصاوي، أرملة الشهيد العميد محمد وحيد شهيد حادث الواحات، إنه كان لا يفكر الا في وطنه ورغبته الشديدة في ان ينال الشهادة في سبيل دفاعه عن الوطن، وليرفعه الله الي منزلة الشهداء.

واوضحت ارملة الشهيد محمد وحيد، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه  كان يرفض التخلي عن دوره او اتاحة اي فرصة للأعداء من الإرهاب والمتربصين لتدمير مصر وأمنها، معقبة: "احساس صعب اني عايشة من غيره، بس حاجة عظيمة انه يقدم روحه لبلده، اكيد انا فخورة بيه".

واضافت ان "ولاده فخورين بيه"، لافتة الي انها تحملت مسؤولية ان تكمل مسيرة زوجها الشهيد في التضحية والانتماء، مشيرة الي انه كان هدفه الاساسي "ان الناس تعيش في أمان".

واوضحت ان الشهيد كان يكن حب عظيم لعيد الشرطة، واصفة روحه المعنوية وحالته في صباح ذكرى هذا اليوم: "كان بيصحى ويقعد يتفرج على الرئيس وهو يكرم زوجات الشهداء"، ويطلب من زوجته في كل تكريم: "انا عايزك تقفي الوقفة ديه، وتكون فخورة بيا كل مرة، وترد عليه قائلة: لا انت مش هتموت شهيد".

وذكرت ان محمد ظل يطلب الشهادة، وقد نالها بعد 40 يوما من أداء مناسك الحج كفريضة ودعا بها في بيت الله الحرام.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور