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محافظات

محافظ القليوبية يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة عيد الشرطة.. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:35 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
هنأ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بمناسبة عيد الشرطة.

وقام المحافظ بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمبنى قوات الأمن مقدما التهنئة للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة.

وأكد الهجان أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم ، من أجل إعلاء القانون وقدم المحافظ درع المحافظة لمدير أمن القليوبية تقديرا له على جهوده.

من ناحية اخرى قام محافظ القليوبيه بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة اعمال النظافة ورفع الاشغالات بشوارع حى شرق شبرا الخيمة والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرور، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

واستهل المحافظ بتفقد اعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوى على 2000 شجرة على ترعة الإسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة والرتش ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لازالة تراكمات القمامة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد اعمال رفع 400 طن من مخلفات البناء والرتش وإزالة ساحة انتظار سيارات تعوق الطريق بشارع 25 بالقطاوي موجها بعمل محاضر للمواطنين الذين يقومون بإلقاء مخلفات البناء فى الأراضي الفضاء والطريق العام.

وشن المحافظ حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط أكثر من 35 شيشة بثلاث كافتيريات  بشارع الشابوري ، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقهم وتشميعهم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما وجه المحافظ  بفتح شارع 23 يوليو بعد أن تم  رفع جميع الاشغالات بالشارع واصدر تعليمات بعمل محاضر للمحال الذين يقومون بافتراش بضائعهم واستغلال الأرصفة والشوارع.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة اعمال رفع مخلفات القمامة والأتربة بشارع المرجوشي  ببهتيم اسكو  موجها بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.

فى سياق متصل تابع محافظ القليوبيه اعمال رفع الأتربة وتراكمات القمامة من علي ترعه الشرقاويه بميت حلفا  بقليوب ونواتج تطهير ترعة ميت حلفا بطريق ميت حلفا / الطريق الدائرى حيث تم ازالة الاتربة وتمهيد الطريق امام حركة المرور حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
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