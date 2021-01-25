تشميع وغلق 3 كافتيريات ومصادرة 35 شيشة وتحرير 15 محضر مخالفة فى حملة بشبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة اعمال النظافة ورفع الاشغالات بشوارع حى شرق شبرا الخيمة والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.









حيث استهل المحافظ بتفقد اعمال انشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوى على2000 شجرة على ترعه الاسماعيلية بعد رفع اكثر من 1500 طن من القمامة والرتش وياتى ذلك بعد حملات مكبرة على مدار اربعة ايام متتالية لازالة تراكمات القمامة وذلك فى اطار توجيهات الهجان بتوفير جو صحى لمواطني المنطقة.





واستكمل المحافظ جولته بتفقد اعمال رفع 400 طن من مخلفات البناء والرتش وازالة ساحة انتظار سيارات تعوق الطريق بشارع 25 بالقطاوي حيث وجه المحافظ بعمل محاضر للمواطنين الذين يقومون بالقاء مخلفات البناء والرتش فى الاراضي الفضاء .





وشن المحافظ حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط أكثر من 35 شيشة بثلاث كافتيريات بشارع الشابوري ، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقهم وتشميعهم لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.





كما وجه المحافظ بفتح شارع 23 يوليو بعد أن تم رفع جميع الاشغالات بالشارع واصدر تعليمات بعمل محاضر للمحال الذين يقومون بافتراش بضائعهم واستغلال الأرصفة والشوارع.





اختتم المحافظ جولته بمتابعة اعمال رفع مخلفات القمامه والاتربه بشارع المرجوشي ببهتيم اسكو موجها بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.





جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.





وكان محافظ القليوبية قد أكد أنه يقدر ويثمن دور البرلمان المصري وجميع نوابه بصفتهم السلطة التشريعية وأحد جناحي الأمة وشريك أساسي مع السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدا على حتمية التوافق والتجانس فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان الذين تم اختيارهم لتمثيل شعب القليوبية تحت قبة البرلمان ، مشيرا الي ان مهمتنا جميعا بذل أقصى جهد والعمل على تحقيق آمال وطموحات شعب القليوبية ومواطنيها الذى يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ القليوبية بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة بحضور كل من ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي ابو عقيلة السكرتير العام المساعد.