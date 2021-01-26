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رياضة

لا بديل عن الفوز.. شوبير يتحدث عن خطة الأهلي وبيراميدز اليوم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:14 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري صعبه خاصه ان كلا الفريقين يبحثان عن الفوز ولا بديل عنه. 

وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير " أن بيراميدز يسعي للفوز امام الأهلي ليحسب للفريق تحقيق أي نتيجة إيجابية هذا الموسم خاصة في ظل ابتعاد حلم التتويج بلقب الدوري عقب خساره الكثير من النقاط في بدأيه الموسم.

وتابع أن الهزيمة أمام الأهلي اليوم ستعني رحيل المدير الفني للفريق مشددا أن بيراميدز يحقق نتائج سيئة منذ انطلاق الموسم.

وأكمل أن بيراميدز استبعد المهدي سليمان لذلك لحارس المرمي سيكون أما شريف اكرامي أو احمد الشناوي. 

أما عن الأهلي فأكد أن الفريق يسعى للفوز لتكون دفعه معنويه قويه قبل الذهاب لبطولة كاس العالم للأندية. 


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