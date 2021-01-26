ميناء دمياط يستقبل 62 سفينة بضائع عامة

كشف المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9170 طن تشمل : 1820 طن رمل و 7350 طن فوسفات .





وأضاف المركز الإعلامى فى بيان له ،ان حركة الوارد من البضائع العامة 42217 طن تشمل : 18735 طن ذرة و 3259 طن حديد و 6100 طن خردة و 1473 طن خشب زان و 2049 طن زيت طعام و 4247 طن ابلاكاش و 6354 طن قمح .









وأوضح البيان ،أن حركة الصادر من الحاويات 1260 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بسلة و طماطم و فاصوليا و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( كتان و فول سودانى و شمر ) و فواكة ( برتقال و فراولة و جريب فروت ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الاردن و المغرب و اسبانيا و ايطاليا و المانيا و بلجيكا و روسيا و الهند و هولندا و انجلترا و اليونان و امريكا و الصين و سنغافورة .





بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1602 حاوية مكافئة .





وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106652 طنا.





بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60213 طنا كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5211 شاحنة.









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