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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 62 سفينة بضائع عامة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:49 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
كشف المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا  ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9170 طن تشمل : 1820 طن رمل و 7350 طن فوسفات .

وأضاف المركز الإعلامى فى بيان له ،ان حركة الوارد من البضائع العامة 42217 طن تشمل : 18735 طن ذرة و 3259 طن حديد و 6100 طن خردة و 1473 طن خشب زان و 2049 طن زيت طعام و 4247 طن ابلاكاش و 6354 طن قمح .


وأوضح البيان ،أن حركة الصادر من الحاويات 1260 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بسلة و طماطم و فاصوليا و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( كتان و فول سودانى و شمر ) و فواكة ( برتقال و فراولة و جريب فروت ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الاردن و المغرب و اسبانيا و ايطاليا و المانيا و بلجيكا و روسيا و الهند و هولندا و انجلترا و اليونان و امريكا و الصين و سنغافورة .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1602 حاوية مكافئة .

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106652 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60213 طنا كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5211 شاحنة.


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