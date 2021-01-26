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محافظات

محافظ دمياط تتفقد موقع المنطقة الحرة العامة الجديدة بكفرالبطيخ

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:13 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تفقدت اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقع المنطقة الحرة العامة الجديدة المقرر تنفيذها على مساحة ١٨٣ فدانا بمركز كفر البطيخ ، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، لاستخدامها كمنطقة حرة جديدة.. 

 جاءت الزيارة بحضور المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و  متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و مديرى إدارتى التخطيط العمرانى و الأملاك بالديوان العام وممثلى مديرية المساحة.

 حيث ناقشت "المحافظ"، محاور تنفيذ المشروع الذى يُعد إنطلاقة جديدة بقطاع الاستثمار، خاصة مع تمتع المساحة المخصصة بعدد من المقومات الاستثمارية الواعد والتى يأتى أهمها قربها من ميناء دمياط.

 كما بحثت "الدكتورة منال عوض" آليات تذليل كافة العقبات وعمل الدراسات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة لتوصيل المرافق للمنطقة بعد رصد أقرب المسارات لخطوط المياه و الصرف الصحي والكهرباء والغاز لربطها بالموقع..

فيما وقد أكدت "محافظ دمياط"  على سرعة الانتهاء من هذه الدراسات لوضع التصور النهائى للمشروع والبدء فى استغلالها كمنطقة حرة ، ونوهت الى قيام محافظة دمياط فى وقت سابق، بتقديم طلب لإنشاء منطقة حرة جديدة بعد وصول نسبة الإشغال بالمنطقة الحرة العامة إلى ١٠٠٪، و لاتاحة فرص استثمارية جديدة بالمحافظة.

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