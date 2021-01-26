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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع عامة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:07 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة. وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26988 طنا تشمل "2380 طن رمل و17082 طن ميثانول و1707 أطنان ملح و5419 طن فوسفات و400 طن زيت".


وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة 58679 طنا تشمل: "23018 طن ذرة و 4306 أطنان حديد و3673 طن خردة و5056 طن فول صويا و1334 طن خشب زان و1950 طن زيت طعام و 7002 طن بروبان و 12340 طن قمح".


وأوضح البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 765 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بسلة وبطاطا وفاصوليا وبطاطس وخس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وفول سودانى وبقدونس وزيتون ولب) وفواكة ( برتقال وفراولة ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والاردن واسبانيا والمانيا وبلجيكا وروسيا ومالطا والهند وهولندا وسلوفينيا وانجلترا وسنغافورة.


وأشار البيان إلى أن عدد الحاويات الوارد 490 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2002 حاوية مكافئة وان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106670 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65014 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5096 شاحنة.


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