تطوير 12 قاعة حضانة بدمياط ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة





وصرح حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، بأن توقيع البرتوكول الهدف منه رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات. البرلمان يقر تشكيل اللجنة العامة بعضوية 14 نائبًا.





وأكد على أهمية البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير دور الحضانات الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحسين ورفع كفاءة دور حضانات الأطفال بمختلف المحافظات من خلال تهيئة المناخ الملائم لهم لتصبح الحضانات مواقع حضارية مجهزة بالأثاث ومختلف الأدوات والمستلزمات التعليمية اللازمة لخلق أجيال واعية ومدربة على التقنيات التكنولوجية الحديثة.





من جانبه قال تامر فايد، رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل بدمياط، إن حضانة الجمعية وقع عليها الاختيار للتطوير ضمن هذا البروتوكول، مضيفا أن هذا البروتوكول جاء تلبية لمتطلبات واحتياجات المواطنين فى القرى والمدن، لا سيما القرى الأكثر احتياجًا وذلك في إطار من الشراكة وتكامل الجهود لتنمية المجتمع المحلي والاهتمام بقضاياه خاصة في قطاع حيوى مثل قطاع الأسرة والنشء.





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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط ، عن بدأ تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية حواء المستقبل لتطوير 12 قاعة حضانة تتبع الجمعيات الأهلية لتنمية المجتمع بدمياط، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة "مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية".