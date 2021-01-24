تعليم دمياط تهنئ الشرطة بعيدها الـ69: صمام الأمان وحماة المواطن

تقدمت مديرية التربية والتعليم بدمياط برئاسة عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والعاملون بمديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتهنئة للواء " خالد إبراهيم " مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بالمحافظة، بمناسبة العيد الوطني ال ٦٩ للشرطة المصرية.





وأشادت المديرية في بيان، الأحد، بجهودهم في ضبط الأمن والاستقرار، مؤكدا أنهم صمام الأمان للشعب الدمياطي واستقرار الوضع الأمني في مختلف نطاق محافظة دمياط.









وأكد "عثمان" أن الإنجازات التي تحققها الشرطة المصرية تكلل بإصرار وعمل وجهد وعرق ودماء وتضحيات وبطولات كبيرة يبذلونها في جميع النواحي دون النظر إلى أدنى مقابل، موضحا أن مصر منتصرة دائما بإذن الله وبفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضحيات أبنائها الأبطال من الشرطة والقوات المسلحة.





وأكد أن مصر لن تنسى تضحياتهم في سبيل رفعة ومكانة هذا الوطن العزيز، كما تقدم "وكيل الوزارة" بخالص التعازي إلى جميع أسر شهداء الشرطة في عيدهم، موضحا أن مصر لن تنسى تضحياتهم في سبيل رفعة ومكانة هذا الوطن العزيز.



