ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم دمياط تهنئ الشرطة بعيدها الـ69: صمام الأمان وحماة المواطن

الأحد 24/يناير/2021 - 02:18 م
تعليم دمياط
تعليم دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
تقدمت مديرية التربية والتعليم بدمياط برئاسة عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والعاملون بمديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتهنئة للواء " خالد إبراهيم " مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بالمحافظة، بمناسبة العيد الوطني ال ٦٩ للشرطة المصرية.

وأشادت المديرية في بيان، الأحد، بجهودهم في ضبط الأمن والاستقرار، مؤكدا أنهم صمام الأمان للشعب الدمياطي واستقرار الوضع الأمني في مختلف نطاق محافظة دمياط.


وأكد "عثمان" أن الإنجازات التي تحققها الشرطة المصرية تكلل بإصرار وعمل وجهد وعرق ودماء وتضحيات وبطولات كبيرة يبذلونها في جميع النواحي دون النظر إلى أدنى مقابل، موضحا أن مصر منتصرة دائما بإذن الله وبفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضحيات أبنائها الأبطال من الشرطة والقوات المسلحة. 

وأكد أن مصر لن تنسى تضحياتهم في سبيل رفعة ومكانة هذا الوطن العزيز، كما تقدم "وكيل الوزارة" بخالص التعازي إلى جميع أسر شهداء الشرطة في عيدهم، موضحا أن مصر لن تنسى تضحياتهم في سبيل رفعة ومكانة هذا الوطن العزيز.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو دفاع النواب في عيد الشرطة: بطولات وتضحيات الداخلية ستظل محفورة في قلوب المصريين

رئيس شركة مياه البحيرة يهنئ رجال الشرطة في عيدهم

رئيس جامعة حلوان يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

ترشيحاتنا

تعرف على القيمة التسويقية لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

أثناء العمل بهنجر مطار القاهرة.. وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة بأزمة قلبية

أنت عايز خناقة؟.. الجمهور يعرب عن استياءه من خالد الغندور بعد تصريحاته الأخيرة

فرض رسوم على تذاكر القطارات والسينما والملاهي والبرقيات والترانك لدعم الجمعيات الأهلية

السجن 3 سنوات لـ 3 أمناء شرطة وضابط وبائع فول

اجتماع طارئ فى الجبلاية لمناقشة أخطاء حكم مباراة الزمالك وأسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور