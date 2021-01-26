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مرأة

تعتني ببشرتها.. فهرية أفجان تبرز جمالها في آخر ظهور لها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:33 م
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية فهرية أفجان مشاركة متابعيها بفيديو جديد وهي تقوم بالعناية ببشرتها ، قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

ارتدت فهرية أفجان بلوفر من الصوف باللون البيبي بلو بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقتها بشكل كبير.


ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الوراء بعمه كحكة بطريقة عشوائية وانسيابية ، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الروز كأحمر شفاه، مع الكحل والآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة ساحرة وجذابة .

ولدت الممثلة التركية فخرية أفجان، من أصل ألماني في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا.

ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الإجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.

وصورت أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.

وكذلك اشتهرت فهرية أفجان بمسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.

وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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