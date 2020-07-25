بدون مكياج| شاهد.. فهرية أفجان تبرز جمالها في آخر ظهور لها

شاركت الممثلة التركية

صورة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،

وظهرت فهرية أفجان بإطلالة طبيعية وبسيطة، وهو ما خطف أنظار متابعيها ودفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها.