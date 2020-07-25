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مرأة

بدون مكياج| شاهد.. فهرية أفجان تبرز جمالها في آخر ظهور لها

السبت 25/يوليه/2020 - 11:20 ص
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان، صورة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة طبيعية وبسيطة، وهو ما خطف أنظار متابعيها ودفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت فهرية أفجان توب كت باللون الابيض قصير من القطن، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.


ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الوراء بتسريحة الكحكة بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الروز الفاتح كاحمر شفاه، والماسكرا والآي شادو الكمشير لتبرز من جمال عينيها.

واكلمت فهرية أفجان إطلالتها بارتداء اكسسورات بسيطة، حيث اكتفت  بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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