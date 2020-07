بدون مكياج| شاهد.. فهرية أفجان تبرز جمالها في آخر ظهور لها

View this post on Instagram

Çok konuşulmasının bir nedeni var ✨ L’Oréal Paris Hyaluron Uzmanı reklam filmi için geri sayım başlasın! 💜 Çook heyecanlıyım.. 🤩 #cildinegüzellikdolsun #HyaluronUzmanı #Çünkübizbunadeğeriz @lorealparis